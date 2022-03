Acidente aconteceu nesta sexta - Enviado por WhatsApp

Publicado 04/03/2022 17:20 | Atualizado 04/03/2022 17:22

Um grave acidente deixou feridos e pelo menos um homem morto na tarde desta sexta (04), na Rodovia BR-393 (Lucio Meira), na altura de Vassouras. Vários veículos e até uma viatura da Polícia Rodoviária Federal se envolveram no acidente, cuja causa não foi esclarecida até a publicação desta matéria. A cena indica que um trecho da pista teria cedido e provocado o acidente. Um dos veículos ficou quase completamente destruído e o motorista morreu no local, segundo apuração do jornal O DIA.