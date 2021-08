Arruda é uma planta presente em diversas crenças - Reprodução de internet

Publicado 09/08/2021 14:38

Rio - As simpatias ajudam a afastar as más energias e a fortalecer a proteção espiritual e, por isso, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. As energias negativas enviadas para outra pessoa são popularmente conhecidas como mau-olhado, elas causam cansaço, angústia e desânimo em quem as recebe. Descubra como se blindar dessas vibrações para alcançar uma vida mais leve.



Simpatia para se livrar do mau-olhado



Pegue um vaso com terra e faça um buraco. Nele, enterre três folhas de arrudas, três pimentas vermelhas e uma folha de eucalipto. Enquanto faz isso, mentalize as energias ruins saindo da sua vida. Feche o buraco e faça uma prece para o seu anjo da guarda.