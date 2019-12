Conheça o Tuberc, o aplicativo contra a tuberculose

Rio - Uma novidade tecnológica ajudará pacientes que sofrem com a tuberculose a se manterem focados na busca pela cura completa. O aplicativo Tuberc, em fase de desenvolvimento pelo grupo Radix, foi apresentado, dia 29 de novembro, em evento da Fiocruz para promover iniciativas tecnológicas para a saúde. A ferramenta permitirá que médicos acompanhem a progressão do tratamento dos pacientes e, a partir de 2020, poderá estar disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

O app oferecerá uma rede de sustentação aos infectados. Todos os dias, eles poderão registar a medicação utilizada e seus possíveis efeitos colaterais, além de contar com um fórum de dúvidas, assuntos diversos, uma seção de "mito ou verdade" sobre a doença, uma área de notícias e um calendário de eventos.

"O nosso principal desafio era buscar uma forma de incentivar essas pessoas a permanecerem se cuidando até o fim da doença, que leva de 6 a 18 meses. Como há uma melhora em pouco tempo, o paciente acha que já está curado e abandona o tratamento", explicou Kaio Siqueira, integrante da equipe Radix. Ele explicou, ainda, que a Fiocruz vai providenciar o apoio financeiro necessário para as próximas etapas do desenvolvimento do aplicativo.

A parceria com o SUS vai garantir que, por meio da carteira nacional, o paciente possa agendar consultas, exibir a carteira de saúde virtual e o acompanhamento a distância feita pelo médico.