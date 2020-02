Alerta! Todo cuidado é pouco com a doença do beijo durante o Carnaval

Rio - A mononucleose, conhecida popularmente como a doença do beijo, é uma síndrome infecciosa que acomete principalmente na faixa etária entre 15 e 25 anos. Ela é causada pelo vírus Epstein-Barr, que atua sobre os linfócitos do organismo.



De acordo com Cristiane Tavares, consultora em saúde bucal, a doença do beijo tem sintomas parecidos com os da gripe, mas não possui sintomas respiratórios, vacina ou tratamento antiviral específico. Só um exame aprofundado pode diagnosticá-la.



"A doença do beijo é transmitida pela saliva e tem um período de incubação de aproximadamente 30 a 45 dias. Por conta disso, poucas pessoas a relacionam com o período do carnaval, onde os beijoqueiros se fartam de beijar. Como não existe camisinha para a boca, o melhor a fazer é evitar beijar muitos parceiros durante a folia, pois quanto maior o número de parceiros, maior é a chance de adquirir a doença", alerta Cristiane.



Os principais sintomas :



•Fadiga



•Mal-estar



•Inflamação da garganta



• Febre



• Inchaço dos gânglios linfáticos no pescoço e axilas



•Dor de cabeça



• Inchaço do baço



Se você sentir qualquer um dos sintomas lista acima, procure um médico.