Em um mundo cada vez mais dominado pelas redes sociais, onde ter boa aparência é um atrativo a mais na busca por novos seguidores, estar 'bem na foto' é uma condição primordial para o sucesso. Mas e quem não está de bem com o espelho? E quem acorda pela manhã e não se sente bem com o nariz, por exemplo? Essa é uma situação muito comum na vida dos brasileiros.

O médico Thiago Carvalho esclarece que, além de ser um procedimento com excelente resultado, a principal vantagem é não necessitar de um tratamento invasivo. Ou seja, não existe a necessidade de uma cirurgia. "Como a rinomodelação não envolve cirurgia, somente a injeção do ácido hialurônico, é indicada apenas para pacientes que tem o nariz razoavelmente fino e com pequenas deformidades. Com a injeção desse ácido de alta densidade, é possível criar um suporte na columela (tecido que separa as duas narinas) e elevar a ponta nasal", destacou o médico.

No entanto, caso você tenha se empolgado com essa explicação, é melhor ter uma ideia em mente. Nem todas as pessoas podem se beneficiar da rinomodelação. "Em casos que o paciente tem o nariz grande, com laterais mais largas e a ponta achatada – o que chamamos de nariz bulboso –, provavelmente a esse tipo de procedimento não será o mais adequado. Afinal, se o nariz já apresenta um aspecto volumoso, a inserção de mais volume (com ácido hialurônico) não deixará o nariz mais fino ou menor", explicou Thiago Carvalho.