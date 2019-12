Concertos de Natal continuam em VR

Volta Redonda - A programação de concertos natalinos “Natal nas Igrejas” continua em Volta Redonda. As apresentações contam com a participação da Orquestra de Cordas, Orquestra de Violinos, Banda de Concerto e do Coro Infantojuvenil do projeto.

O espetáculo da Orquestra de Cordas e do Coro Infantojuvenil já passou pelas igrejas da Candelária, no Rio de Janeiro, Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto e Nossa Senhora de Lourdes.

Os próximos locais a receber as apresentações são a Igreja São Sebastião, no Retiro, neste sábado, dia 14; a Catedral das Assembleias de Deus, no Laranjal, no dia 16, sob regência de José Sérgio Tôrres da Rocha e Sarah Higino.

Na quinta e sexta-feira, dias 19 e 20, haverá apresentação da Orquestra de Violinos no projeto Natal nas Igrejas também com a regência de Sarah Higino. O primeiro espetáculo será na Igreja Sagrada Família, no Jardim Primavera, e o segundo na Igreja São Paulo Apóstolo, no Siderópolis. Ambos começam às 19h30.



A maestrina e regente da Orquestra e Coro do Projeto Volta Redonda Cidade da Música, Sarah Higino, destacou a importância das apresentações.

“As apresentações são importantes no desenvolvimento dos nossos músicos e as igrejas nos recebem sempre muito bem”, contou.



O encerramento da programação dos concertos natalinos do Projeto Volta Redonda Cidade da Música será no Cine 9 de Abril, às 19h30, do sábado, dia 21. A tradicional apresentação será regida pelos maestros José Sérgio Tôrres da Rocha e Sarah Higino.