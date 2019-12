Obras de manutenção são realizadas em VR

Volta Redonda - Uma obra emergencial foi iniciada na última sexta-feira, dia 13, no Belo Horizonte, e concluída no sábado, dia 14. Houve o afundamento da Avenida Nestório, via principal do bairro, e foram necessários reparos no sistema de drenagem pluvial com a instalação de novas manilhas e logo após foi realizado o recapeamento asfáltico.



Com o término da obra no Belo Horizonte, os funcionários da prefeitura estão divididos em diversos bairros da cidade, executando serviços de manutenção como o recapeamento asfáltico, capina e roçada, reparos, manutenção e limpeza dos bueiros, além de retirada de terra, por conta dos dias de chuva.

O Prefeito Samuca Silva afirmou que investir em serviços de infraestrutura é um compromisso.

“Temos que pensar no dia a dia do cidadão. Os serviços de manutenção garantem melhoria na mobilidade urbana”, disse, lembrando que qualquer morador pode apontar os locais que necessitam da intervenção da equipe da prefeitura pelo aplicativo FiscalizaVR.

Neste fim de semana, os bairros que também receberão intervenções são a Vila Santa Cecília, Vila Rica e Três Poços. Além do trecho da Rodovia dos Metalúrgicos que vai do Hospital da Unimed até o bairro Vila Rica/Tiradentes.