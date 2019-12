Concurso em VR teve mais de 12 mil inscritos

Volta Redonda - No total, o concurso público para os cargos de Docente I e Docente II da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda teve 12.820 inscritos.

Serão oferecidas 606 vagas em diversas áreas da educação. A prova será realizada no próximo domingo, dia 22, sendo para Docente I aplicada pela manhã e para Docente II no período da tarde, possibilitando que os candidatos concorram aos dois cargos no mesmo dia.

As provas serão objetivas e a avaliação será aplicada em diversas unidades escolares do município.



“A expectativa era que dez mil pessoas participassem da prova, o que foi superada. Há anos não tínhamos um concurso tão importante para a área da educação em Volta Redonda. Desejo sorte aos candidatos e lembro que o objetivo do Concurso Público é priorizar os servidores de carreira, melhorando o quadro de funcionários da SME”, comentou o prefeito Samuca Silva.



Nesta terça-feira, dia 17, a partir das 17 horas, os locais de prova serão divulgados no site da prefeitura. No dia da prova, o candidato deverá comparecer uma hora antes e poderá usar canetas de cores azul e preta, com o corpo transparente.



As vagas a serem preenchidas são para Docente I, nas habilidades para Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática; e para Docente II, para Curso Normal de Nível Médio, Curso Normal Superior ou Curso de Pedagogia, com habilitação para o magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental, Curso de Formação de Professores (Curso Normal) e formação em Língua Brasileira de Sinais, com Certificação no Exame Nacional de Proficiência em Libras (PROLIBRAS) e outra certificação de Proficiência em Libras do INES, FENEIS, CAS ou de cursos de pós-graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).