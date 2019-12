Volta Redonda - A população de Volta Redonda conta com uma importante ferramenta para se comunicar com o poder público. Através do aplicativo Fiscaliza VR, os moradores podem formalizar sugestões e realizar solicitações de melhorias em diversos locais do município.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) está atendendo as demandas da população e realizou, durante esta semana, a limpeza da quadra esportiva do bairro Siderópolis, serviços de limpeza e capina no bairro Aero e na Viela Baltazar de Souza, no São Geraldo.



“A tecnologia é uma aliada e vem para somar forças para desenvolvermos um trabalho eficiente e diário junto às secretarias de Volta Redonda. O Fiscaliza VR é uma ferramenta transparente e que a população deve usar para ser atendida. Isso aproxima o cidadão do poder público”, explica o prefeito Samuca Silva.

No bairro Vila Rica / Três Poços acontece um mutirão com reparos na infraestrutura da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), já em fase de conclusão.

A próxima etapa será a pintura das paredes. Junto com esta ação, também vai ocorrer a operação tapa-buracos, que começou na via principal, Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, que liga Volta Redonda a Pinheiral e logo depois irá avançar para as outras ruas do bairro.

As solicitações mais registradas através do aplicativo são: iluminação pública, buracos nas vias, recolhimento de entulho e podas de árvores.