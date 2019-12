Volta Redonda - Nesta semana os moradores do bairro Três Poços receberão uma edição especial do projeto Prefeitura Mais Presente, que vai acontecer durante quatro dias.

A partir desta quarta-feira, dia 19, até o sábado, 21, a população local terá acesso a diferentes serviços da prefeitura. O projeto já foi realizado em diversos bairros da cidade desde o seu lançamento.



O prefeito Samuca Silva destaca que o Prefeitura Mais Presente é uma ação para atender de forma ampla as necessidades da comunidade.

“É muito importante a participação da população no evento. Nosso objetivo é atender as demandas dos bairros, levando um serviço de qualidade aos moradores, com praticidade e conforto”, disse.



Todas as secretarias estarão envolvidas oferecendo seus serviços para a comunidade. Entre eles constam: cadastro de currículo, CadÚnico/Bolsa Família, corte de cabelo, design de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicose e doação de mudas, além de atividades de cultura, esporte e lazer, entre outros.

Confira a programação:

Quarta-feira, dia 18 – Praça Arilson Cláudio Garcia Fortes (Praça da Pedreira)

Horário - 9h às 15h



Quinta-feira, dia 19 – Campo do Colorado - Complexo Esportivo Eli de Araújo e Jurandi Suisso

Horário - 9h às 15h



Sexta-feira, dia 20 – Praça Giulliano Abbiati - Vila Rica/Três Poços

Horário - 9h às 15h



Sábado, dia 21 – na Praça Colorado e no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida

Horário - 9h às 13h