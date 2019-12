VR realiza último dia da programação 'Papai Noel nos Bairros'

Volta Redonda - Com a presença de mais de 100 crianças, a Prefeitura de Volta Redonda realizou o último dia de programação do projeto Papai Noel dos Bairros, através do Natal do Amor.

As crianças do bairro São Geraldo receberam presentes do bom velhinho na tarde de quarta-feira, dia 18, no ginásio do local. O Papai Noel percorreu, durante duas semanas, oito bairros da cidade para a distribuição de presentes.



“Foi mais um ano de sucesso do Papai Noel nos Bairros, que visa descentralizar a distribuição de presentes e levar também atividades recreativas às crianças de diversos locais de Volta Redonda. Estamos felizes por realizar mais um Natal para nossa população. Esse é o espírito natalino de muito amor e paz para todas as famílias da nossa cidade”, destacou o prefeito Samuca Silva.



Para a Sueli Fontes, moradora do São Geraldo, as crianças ficam ansiosas pela presença do personagem.

“Desde que começou o Papai Noel nos Bairros eu venho com meus filhos. Achei muito boa a mudança, principalmente porque não temos que nos preocupar e sempre tem alguma atividade para eles queimarem a energia. Minha caçula nem dormiu de tão ansiosa para ver o Papai Noel”, disse.



Neste ano, o evento contou com a parceria das Lojas Pernambucanas, Feito Doce e Shopping Park Sul que, juntos, doaram mais de dez mil presentes para serem distribuídos durante a programação.