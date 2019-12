Prefeitura lança Índice de Qualidade de Vida Urbana em Volta Redonda

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão de Volta Redonda (Seplag), elaborou um Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU–VR), baseado em uma metodologia já utilizada em Belo Horizonte (MG).

O Índice fornece informações que auxiliam os gestores públicos na elaboração, execução e avaliação de políticas públicas no município e pode servir como base na tomada de decisões e priorizar ações nas Unidades de Planejamento (UPs) em situação de vulnerabilidade social.“Esse índice ajuda a estudar e entender o município de forma integrada, incorporando os equipamentos públicos, bem como a qualidade dos serviços públicos prestados, além de possibilitar a avaliação da qualidade de vida urbana de nossos munícipes”, ressaltou o prefeito Samuca Silva.O IQVU–VR considera informações de esporte e lazer, saúde, abastecimento, educação, habitação, demografia, assistência social, infraestrutura urbana, segurança e renda per capta, coletadas através dos órgãos municipais e de outros órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de calcular uma nota para cada Unidade de Planejamento da cidade.As Unidades de Planejamento são uma forma de dividir o território de Volta Redonda para além da divisão por bairros. O IQVU–VR é calculado por essas UPs, e assim, é possível comparar com a divisão adotada pelo IBGE e considerar elementos seccionadores (que são barreiras naturais ou artificiais, como rio, morros e linha de trem), condições socioeconômicas e de acabamento dos imóveis da região de cada Unidade de Planejamento.O índice também contribui para o controle social, pois através dos dados e informações geradas, os cidadãos podem acompanhar o desenvolvimento das Unidades de Planejamento, identificar quais são os pontos fracos e fortes de sua localidade e cobrar dos órgãos responsáveis.“Essa metodologia já está sendo utilizada no Orçamento Participativo em andamento atualmente (2018 – 2020) e será atualizada e aperfeiçoada para o próximo ano”, esclareceu o secretário de Planejamento, Transparência e Modernização do município, André Soares.O IQVU – VR 2019 está disponível no site oficial da prefeitura, através do link: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/8-interno/11-caracteristicas