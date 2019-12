Formandos da Guarda Mirim de Volta Redonda realizam passeio em Itatiaia

Volta Redonda - Os alunos que se formaram no curso da ‘Guarda Mirim’ de Volta Redonda realizaram na quinta-feira, dia 19, um passeio pela cidade de Itatiaia. Ao todo, 79 crianças do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Roma e São Carlos participaram do curso, que teve o passeio como atividade para marcar o encerramento do período.

A Guarda Mirim é um Projeto Social da Guarda Municipal de Volta Redonda, em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que acontece semestralmente em comunidades previamente selecionadas por uma equipe da pasta, que identifica o público alvo.

Ao longo do projeto, os alunos recebem diversas instruções como: primeiros socorros; ética, direitos humanos e cidadania; saúde pública e planejamento familiar; trânsito; noções de meio ambiente; combate e prevenção às drogas; entre outras atividades. Além disso, as turmas já realizaram visitas diversas na cidade, como ao Memorial dos Ex-Combatentes, a Zoonoses e a Estação de Tratamento de Água (ETA), além de passeio recreativo no Zoológico Municipal.

O projeto atende cerca de 160 crianças ao ano, entre oito e 15 anos, que estudam na rede pública de ensino.