Ações preventivas amenizam os impactos das fortes chuvas

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou uma série de ações de prevenção em áreas de risco para proteger a integridade da população e amenizar os impactos das fortes chuvas.

A interdição de uma residência no bairro Vila Rica/ Três Poços retirou os moradores do local e multou o proprietário por remoção irregular de terra na última quarta-feira, dia 18, e com o temporal desta sexta-feira, dia 20, o imóvel desmoronou.



O trabalho de prevenção faz parte da Operação Guarda Chuva, da Defesa Civil e com apoio de diversas secretarias como a SMMA (Secretaria do Meio Ambiente) e Furban (Fundo Comunitário), que monitora 24 horas as áreas de risco do município.

Além das vistorias de imóveis, a Prefeitura intensificou a limpeza e a manutenção de galerias de águas pluviais e de córregos em Volta Redonda.



“Estamos trabalhando firme para prevenir acidentes e amenizar impactos naturais. Toda a estrutura municipal está integrada para atender a população e garantir a segurança. A interdição deste local evitou uma tragédia, temos o compromisso de zelar pela vida de nossos moradores”, destacou o prefeito Samuca Silva.



Os moradores de Volta Redonda podem receber alertas da Defesa Civil pelo celular sobre riscos de desastres naturais. As mensagens são enviadas via SMS e ajudam no trabalho de prevenção e nas ações antes, durante e depois dos desastres naturais.

Para se cadastrar, o morador deve enviar um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.