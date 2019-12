Mais de 12 mil pessoas participaram do concurso público em VR

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda realizou neste domingo, dia 22, a aplicação das provas do concurso público do município. Foram inscritas 12.820 pessoas para os cargos de Docente I e Docente II da Secretaria Municipal de Educação (SME).

As provas foram aplicadas em seis locais. Os Colégios Getúlio Vargas e ICT foram os que receberam maior número de candidatos.

São oferecidas 606 vagas em diversas áreas da educação. No período da manhã, as provas objetivas eram destinadas aos candidatos que estavam concorrendo a uma vaga para Docente I.

Já na parte da tarde o concurso foi para Docente II. Isso possibilitou que os candidatos concorressem aos dois cargos no mesmo dia.



O prefeito Samuca Silva ressaltou que há anos não era realizado um concurso tão importante para a área da educação em Volta Redonda.

“Quero lembrar aos inscritos que o objetivo do Concurso Público é priorizar os servidores de carreira, melhorando o quadro de funcionários da SME. Através dos concursos que estamos realizando é possível valorizar os profissionais, que passam a ter direitos trabalhistas. Desejo sorte a todos”, afirmou o prefeito.



Maranês Schiavoni, moradora do bairro Retiro, e professora de Educação física, acordou cedo para fazer a prova.

“Esse é um momento muito importante para a nossa cidade. Estamos há quinze anos aguardando esse concurso e hoje estou aqui para fazer a prova. Não posso deixar de falar também sobre o número de vagas disponibilizadas, que é a maior que já vi ate agora. Isso faz com que o professor não precise sair da sua cidade para trabalhar”, disse Marnês.



Marcela Guedes, moradora do bairro Parque das Garças, também estava contanto os minutos para a abertura dos portões.

“Fiz alguns concursos que serviram como preparatórios para hoje. São muitas vagas por candidato, mas, mesmo assim, estou nervosa. Minha expectativa é que eu passa a fazer parte do quadro da Secretaria de Educação de Volta Redonda”, disse a candidata.



O concurso ainda atraiu muitas pessoas de cidades vizinhas. O Magno Garcia, de 22 anos, veio de Nova Iguaçu, para tentar uma vaga de professor de Educação Física.

“Esse é o primeiro concurso que faço e espero que seja o último. Acabei de sair da faculdade e estou ansioso para começar a trabalhar na minha área”, explicou o candidato, que realizou a prova no Colégio Instituto de Cultura Técnica.



As vagas a serem preenchidas são para Docente I, nas habilidades para Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática; e para Docente II, para Curso Normal de Nível Médio, Curso Normal Superior ou Curso de Pedagogia, com habilitação para o magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental, Curso de Formação de Professores (Curso Normal) e formação em Língua Brasileira de Sinais, com Certificação no Exame Nacional de Proficiência em Libras (PROLIBRAS) e outra certificação de Proficiência em Libras do INES, FENEIS, CAS ou de cursos de pós-graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).