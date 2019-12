Hospital do Idoso completa dois anos nesta sexta-feira

Volta Redonda - O Hospital do Idoso foi inaugurado em 27 de dezembro de 2017. Neste ano de 2019 a unidade de saúde realizou 7379 consultas ambulatoriais, 359 internações e 839 cirurgias.

De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, em média, são atendidos 780 pacientes mensalmente, entre consultas, cirurgias e internações. O prefeito Samuca Silva esclarece que na unidade de saúde todos os pacientes têm assistência individualizada.

“Nos quartos, grande parte individual, têm televisão, ar condicionado e cama para acompanhante que, muitas vezes, é idoso e também precisa de conforto. A implantação do Hospital do Idoso representa um grande salto na qualidade da saúde pública do nosso município. O objetivo da nossa administração é oferecer atendimento de excelência aos moradores de Volta Redonda”, disse o prefeito.



O hospital oferece cirurgias vasculares, de urologia e cirurgias oftalmológicas, possui 32 leitos e presta serviço ambulatorial nas especialidades de urologia, vascular e oftalmologia; e ainda conta com Centro Cirúrgico com três salas cirúrgicas; além de sala de estabilização.



De acordo com o diretor do Hospital do Idoso, Aparício Bezerra Júnior, a unidade conta também com uma equipe multidisciplinar para fazer o acolhimento diferenciado ao paciente e ao familiar acompanhante.

“Quando o idoso chega ao Hospital do Idoso ele é acolhido pelo assistente social e o psicólogo, que cuidam tanto do paciente quanto do familiar. O idoso conta ainda com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e dentista, que garante a assepsia para evitar infecções via oral. Isso garante que o atendimento desse paciente seja realizado de forma integral, o que facilita muito o seu tratamento”, disse o diretor.



O hospital tem uma equipe de 26 médicos, divididos em especialistas e cirurgiões, plantonistas e anestesistas; e outros 65 profissionais técnicos como enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativos.

Os internados no Hospital do Idoso são pacientes referenciados pelo Hospital Municipal Munir Rafful, Cais Aterrado e Conforto, UPAs e Hospital Municipal São João Batista.



O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destaca que o atendimento disponibilizado no Hospital do Idoso é humanizado, com profissionais qualificados e dedicados à profissão.

“A hospitalização representa, para muitos idosos, um momento de fragilidade e de medo. Para ajudar esse paciente a superar o sofrimento e a insegurança que a doença ocasiona, é necessária a atenção de uma equipe composta por vários profissionais que ficam atentos a uma série de alterações físicas, psicológicas e sociais que normalmente ocorrem nesses pacientes”, disse Alfredo.