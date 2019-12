Banco de Sangue de Volta Redonda faz campanha para incentivar doações

Volta Redonda - Com o objetivo de garantir estoque de sangue para o Ano Novo e as férias escolares, o Banco de Sangue de Volta Redonda realiza uma campanha para aumentar o numero de doações.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, a doação de cada um contribui muito para o bom funcionamento do hemonúcleo, além de salvar vidas.

“As estatísticas indicam que uma só doação pode salvar até três vidas. Além de ser gratuito, o processo é rápido e simples. E, como recompensa, vem à satisfação de saber que um pequeno gesto gera gratidão e será lembrado para sempre por diversas famílias”, disse o prefeito.



Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, Rosimere Herdy Cardoso, o período entre os meses de dezembro e janeiro é um dos mais críticos do ano, já que as festas e as férias de verão refletem diretamente no movimento de doadores.

“Estamos fazendo esse apelo para a população nos ajudar a salvar vidas. O doador tem papel fundamental nos serviços de hemoterapia. E nesse período, onde o nosso estoque fica mais baixo, cada doação é muito importante para nós”, esclareceu a enfermeira.



O banco de sangue fica no Hospital São João Batista e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h. O Hemonúcleo atende a própria unidade de saúde além de outras seis instituições: Hospital do Retiro, Hospital do Idoso, Cais Aterrado, Hinja, Agência Transfusional de Piraí e Hospital de Pinheiral.



Para doar sangue, o interessado precisa sentir-se bem, estar saudável, apresentar documento com foto. O doador também deve ter entre 16 e 69 anos e ter peso acima de 50 kg. Caso seja, menor de idade, é preciso autorização do responsável, que pode ser adquirida no próprio Hemonúcleo, além de apresentar documento original da pessoa que assinou o documento.

Estão impedidos de doar aqueles que tiveram diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, e pessoas expostas a doenças transmissíveis pelo sangue como AIDS, hepatite, sífilis e doença de Chagas.



O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destaca ainda que para ser um doador é preciso ter estilo de vida saudável, não ter comportamento de risco e respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

“Nos ajude a manter o nosso estoque de sangue. Esse período é um dos mais críticos do ano, já que as festas e as férias de verão refletem diretamente no movimento de doadores”, disse o secretário.

Ainda de acordo com as informações do Banco de Sangue, no dia da doação é importante não estar em jejum, fazer repouso mínimo de seis horas na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, evitar fumar pelo menos duas horas antes e, depois da doação, evitar ingestão de alimentos gordurosos.