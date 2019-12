Volta Redonda terá alteração no trânsito para a Virada do Ano

Volta Redonda - Um esquema especial de trânsito para as festividades da virada do ano está sendo montado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Os motoristas devem ficar atentos às alterações previstas, que incluem fechamento de vias para a realização do evento.

Até às 23h50 do dia 3 de janeiro de 2019, haverá fechamento no início da Rua 14, em frente ao Escritório Central, no trecho entre o McDonald’s e o estacionamento.



Toda a extensão da Rua 14 e transversais serão fechadas a partir das 4h do dia 30/12 e seguem até as 23h50 do dia 1º de janeiro. O trecho de fechamento vai do Escritório Central até a ligação da via com a rotatória que dá acesso à Praça Brasil.



As alterações não vão interferir nas rotas dos ônibus e a orientação é para que seja utilizado o transporte público, visando mais comodidade e conforto durante as festividades.



Para quem for de carro, só será permitido estacionar onde não houver fechamento de via. A Secretaria de Transporte Mobilidade Urbana (STMU) e a Guarda Municipal (GMVR) estão organizando as mudanças necessárias para garantir a fluidez do trânsito.



O show principal do Réveillon em Volta Redonda ficará por conta da dupla sertaneja Marcos e Belutti. A festa marcada para começar às 22h da próxima terça-feira, dia 31, na Vila Santa Cecília, ainda terá DJ e a banda local Elektra para animar o público que deve alcançar as 100 mil pessoas.



O palco, assim como em 2017 e no ano passado, será instalado na Rua 14, em frente ao Escritório Central, e o local contará também com praça de alimentação.



Além da segurança com a Guarda Municipal, a estrutura para o evento, inclui banheiros químicos e o público ainda vai contar com ambulâncias prontas para atuar em caso de emergência.



Neste ano, de acordo com informações da Prefeitura, o Réveillon será realizado em parceria com a iniciativa privada, significando um custo mínimo para a administração municipal.