Investimentos do programa ‘Orgulho de Volta’ começam na quarta-feira, dia 1º

Volta Redonda - O programa ‘Orgulho de Volta’ foi apresentado na última sexta-feira, dia 27. E a partir do dia 1º de janeiro a população de Volta Redonda começa a ganhar um investimento por dia.

A ação começa com a entrega do novo ônibus elétrico do ‘Tarifa Comercial Zero’, que acontecerá na quarta-feira, dia 1º de janeiro, às 18h, na Vila Santa Cecília.

O ‘Tarifa Comercial Zero’ cria um shopping a céu aberto ao integrar os principais centros comerciais de Volta Redonda. O cidadão não paga nada para ir de um bairro ao outro. Isso facilita na hora de pesquisar preços, por exemplo.

Com ar condicionado, internet Wi-Fi e ligações USB para recarregar aparelhos moveis, o Tarifa Comercial Zero circula de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, e no sábado, até às 14h. O veículo não polui o meio ambiente por ser elétrico, além de ser silencioso e confortável.