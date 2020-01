Atividades esportivas e de lazer serão realizadas durante as férias escolares

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda está preparando atividades esportivas e de lazer no Parque Aquático Municipal e nos Ginásios Poliesportivos durante o período de férias escolares.



O Parque Aquático receberá o projeto Verão no Parque, com programação especial nos finais de semana para toda família. Já os ginásios contarão com atividades diversas para crianças, na última semana de janeiro.



O prefeito Samuca Silva destaca a importância de promover integração social entre as famílias e atividades esportivas, principalmente para as crianças, durante as férias.



“A programação, coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, vai proporcionar essas atividades visando o bem estar e o lazer. Vamos estimular a população a correr, brincar e se divertir, além de fomentar a socialização”, falou.



A programação de férias no Parque Aquático Municipal, anexo à Ilha São João, será realizada nos sábados e domingos entre os dias 04 de janeiro e 1º de março, sempre das 10h às 14h.



As atividades molhadas incluem recreação aquática, atividades lúdicas na piscina, aulão de aquadance, polo aquático e mini voleibol dentro d’água. No entorno das piscinas, os frequentadores vão contar com jogos intelectivos, jogos recreativos, badminton e mini futebol.



Já os ginásios poliesportivos dos bairros de Volta Redonda vão receber o projeto Recreando nas Férias. As atividades serão realizadas na última semana de janeiro, entre os dias 27 e 31, para crianças e adolescentes dos seis aos 12 anos de idade. As atividades lúdicas, esportivas, artísticas, folclóricas, sociais e culturais serão realizadas entre 8h e 11h.



Recebem o Recreando nas Férias os ginásios dos bairros Açude, Retiro, Siderlândia, 249, Santo Agostinho, Santa Cruz, Vila Rica, Três Poços e São Geraldo. As inscrições serão realizadas entre os dias 22 e 24 de janeiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. É necessário levar foto 3X4 e o preenchimento do cadastro pelo responsável.