Terceiro investimento do programa ‘Orgulho de Volta’ beneficia moradores do Bairro Roma

Volta Redonda - Os moradores da região do bairro Roma foram os beneficiados do terceiro dia do programa “Orgulho de Volta”, que prevê a entrega de um novo investimento à população em todos os dias de 2020.

Na manhã desta sexta-feira, dia 03, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, esteve no Parque das Garças para inaugurar a nova praça de esporte e lazer do bairro.

“É muito bom ver o resultado do trabalho de uma equipe comprometida com a população. Estive aqui em meados de novembro e iniciamos a revitalização total do espaço, que hoje é entregue à população com quadra poliesportiva, parque infantil e academia da terceira idade. Tudo decorado com a pintura do projeto VR Colorida, que reúne artistas do grafite da cidade”, disse Samuca.

Ele acrescentou que o desafio agora é ocupar o espaço com ações das secretarias municipais, principalmente a de Cultura e de Esporte e Lazer.

“Vamos promover atividades para crianças e para a terceira idade”, pediu o prefeito, lembrando que a próxima etapa será a iluminação da quadra para proporcionar atividades noturnas e a construção de um banheiro, uma solicitação dos moradores.

Inauguração da nova praça de esporte e lazer do bairro Roma - Divulgação

A nova área de esporte e lazer foi batizada de Eziel de Arimathéa, uma sugestão da associação de moradores. O pai dele, Élcio de Arimathéa, participou da cerimônia de inauguração e agradeceu a homenagem.

“Moro aqui com minha família desde a fundação do bairro. É muito legal ver o crescimento da região do Roma e saber que meu filho será lembrado em um espaço de confraternização como essa praça”, falou.

A presidente da Associação de Moradores do Roma I, Condado do Ipê e Parque das Garças, Maria das Graças dos Santos, que prefere ser chamada de Dona Graça, também agradeceu ao prefeito pela atenção dada ao bairro.

“Além da reforma da praça, recebemos um mutirão da prefeitura no final do ano que garantiu capina, limpeza de bueiros, tapa buracos e outros serviços de manutenção”, lembrou.

O vice-prefeito Maycon Abrantes e os secretários municipais também participaram da cerimônia de entrega da praça no Parque das Garças, além de moradores do local.

Elder Guimarães, morador do bairro há quatro anos, levou os filhos Benício, de quatro anos, e Lis, de um ano e meio.

“O espaço é perfeito para eles brincarem. Ficou lindo e seguro, com tudo novo”, afirmou Elder.



Programação do ‘Orgulho de Volta’ segue neste sábado

Neste sábado, dia 4, outras empresas de ônibus começarão a operar no transporte público municipal. Serão trinta novos ônibus circulando em oito linhas municipais, consideradas as que tem mais apresentado problemas pela empresa que as opera atualmente.

Ainda no sábado, dia 4, serão entregues melhorias no bairro Santa Rita do Zarur: a manutenção do escadão e a reforma do vestiário e revitalização do entorno do campo de futebol. O evento acontece na Avenida Nossa Senhora do Amparo, às 10h.