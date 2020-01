Programa 'Orgulho de Volta" é apresentado para Associações de Moradores

Volta Redonda - Representantes de cerca de 30 associações filiadas à Federação de Associações de Moradores (FAM) participaram de uma reunião na quarta-feira, dia 8, no auditório da Prefeitura de Volta Redonda e receberam informações sobre o 'Orgulho de Volta'.

O programa prevê o anúncio de um investimento por dia durante o ano de 2020. O secretário do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Nelson Gonçalves, destacou a importância do diálogo com as associações.



“As associações de moradores estão trabalhando junto com o Executivo, indicando os bairros que precisam de investimentos, porque cada um conhece a realidade da sua comunidade. O diálogo é muito bom para a realização desses investimentos e melhoria da qualidade de vida da população. Estamos de portas abertas com toda a equipe para receber e atender as lideranças dos bairros”, destacou.



Nos últimos três anos, a direção da FAM entregou cinco ofícios para o prefeito Samuca Silva com demandas solicitadas por 63 associações dos bairros e, segundo a presidente da Federação, Fátima Martins, muitas já foram atendidas.



“Muitas dessas obras serão atendidas no Orçamento Participativo e outras foram reivindicadas pelas associações. Isso nos deixa satisfeitos, cientes de que após um planejamento, levantamento de recursos públicos, serão todas executadas pelo governo. Quem ganha com isso é a população. As praças estão ficando lindas com o projeto VR Colorida, bem cuidadas. E isso serve de incentivo para o morador cuidar também. O programa Orgulho de Volta está trazendo ainda mais benefícios para Volta Redonda”, declarou.