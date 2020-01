Volta Redonda recebe novo veículo para Tratamento Fora de Domicílio

Volta Redonda - O prefeito Samuca Silva entregou nessa sexta-feira, dia 10, uma Sprinter que irá compor a frota do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) disponibilizado para pacientes que necessitam fazer procedimentos - como exames e tratamentos específicos - fora de Volta Redonda.



O novo veículo, que tem capacidade para transportar 20 pessoas, foi adquirido com recurso próprio. Durante a cerimônia de entrega do veículo, o prefeito Samuca Silva destacou que os investimentos que estão sendo entregues em 2020 estão sendo possíveis graças à gestão pública.



“Estamos honrando os nossos compromissos e pagando dívidas antigas da prefeitura. Só de precatórios, no ano passado, nós pagamos cerca de R$ 40 milhões que poderiam ser utilizados na saúde, educação ou em outro setor. Podemos ver a nossa cidade avançando a cada dia e o programa ‘Orgulho de Volta’ é um exemplo disso, pois vamos entregar uma obra todos os dias”, disse o prefeito.



Samuca Silva lembrou que, desde o início do ano, já foram entregues dez benefícios para a população.



“Temos uma equipe comprometida com os moradores dessa cidade. Estamos na comunidade, na periferia, que é de onde eu vim. Já triplicamos as vagas de creche, investimos no saneamento básico aumentando de 17% para 37% o tratamento de esgoto, inauguramos a Rodovia do Contorno, Hospital Regional, Restaurante Popular, três unidades básicas de saúde, e muito mais. Muitas outras obras virão para beneficiar a população”, afirmou o prefeito.



O secretário municipal de saúde, Alfredo Peixoto, destacou que a partir da próxima segunda-feira, dia 13, o novo veículo já estará fazendo sua primeira viagem.



“Com o novo veículo será possível atender a esses pacientes com mais conforto e qualidade. A compra desse veículo foi uma solicitação do prefeito que sabe que muitos desses pacientes já estão debilitados e necessitam de uma atenção especial. O objetivo é de trocar toda frota e estamos dando o pontapé inicial hoje”, disse o secretário.



O programa de Tratamento Fora do Domicilio (TFD) atende cerca de 180 pacientes por semana que realizam procedimentos e consultas fora de Volta Redonda, na maioria das vezes para os municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Juiz de Fora.