Defesa Civil de Volta Redonda interdita residências após forte chuva

Volta Redonda - A Coordenadoria de Prevenção e Defesa Civil de Volta Redonda interditou no final da tarde desse domingo, dia 12, duas residências no bairro Vale Verde. O motivo da interdição foi um deslizamento de terra no local, após forte chuva.

As famílias foram abrigadas em casas de familiares e nesta segunda-feira, dia 13, os imóveis serão reavaliados pela equipe da Defesa Civil. Os moradores das áreas de riscos devem ficar atentos às orientações da Defesa Civil e, em caso de emergência, devem acionar a equipe pelo número de telefone e 199.



Os moradores de Volta Redonda podem receber alertas da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, pelo celular, sobre riscos de desastres naturais. As mensagens são enviadas via SMS e ajudam a Defesa Civil no trabalho de prevenção e nas ações antes, durante e depois dos desastres.

Para se cadastrar, o morador deve enviar um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.