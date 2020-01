Programa ‘Orgulho de Volta’ entrega reforma de quadra no Água Limpa

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 15, outro investimento pelo Programa ‘Orgulho de Volta’, da prefeitura de Volta Redonda, foi entregue. Os moradores do loteamento Vista Bela, no bairro Água Limpa, participaram da cerimônia de inauguração da reforma da quadra.

O espaço, que é aberto à população, passou por obras de reconstrução dos muros, instalação de tela de proteção e pintura geral de toda área de lazer. O prefeito Samuca Silva comentou a oportunidade de estar com toda comunidade entregando a obra, que é uma conquista para os moradores.

“Nós lançamos esse programa para trazer de volta para Volta Redonda a alegria das pessoas. Ver a satisfação das associações de moradores vendo que são ouvidos e seus pedidos são atendidos é gratificante. Estou muito feliz de estar andando a cidade com o ‘Orgulho de Volta’”, afirmou o prefeito.

De acordo com o diretor do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), Ronie Oliveira, o governo já investiu, através do fundo, mais de R$1,2 milhão em obras no bairro.

“Temos orgulho de estar realizando esse programa. Aqui na Água Limpa o governo já realizou várias melhorias. Foram sete contenções, cinco manutenções das servidões, além de uma grande obra de drenagem. Só quem vive aqui sabe da importância dessa quadra, que é o único espaço público reservado para as crianças brincarem”, contou.

‘Orgulho de Volta’ entrega reforma de quadra no Água Limpa - Divulgação

Para a presidente da associação de moradores do loteamento Vista Bela, Eliza Lopes, esse é um momento muito aguardado pelos moradores.

“Amo esse lugar e agradeço muito pela intervenção. Essa quadra foi construída pelos moradores e hoje recebemos essa reforma. Ver isso acontecendo é muito bom”.

Ivone de Azevedo Baeto, é moradora do bairro há 40 anos e contou que esse investimento garante uma grande melhoria na qualidade de vida.

“Foi excelente para todos. Aqui não tinha condições de ficar do jeito que estava. As crianças estavam brincando na rua e agora temos mais segurança”, comentou.

Nesta quinta-feira, dia 16, será a entrega da revitalização do Viaduto Arquiteto João Ravache, na Vila Santa Cecília, às 19h.