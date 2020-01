Encontro de Jornadas de Folia de Reis acontece neste domingo em Volta Redonda

Volta Redonda - Em celebração a uma das datas mais folclóricas e culturais do Brasil, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Cultura (SMC), vai realizar neste domingo, dia 19, o Encontro de Jornadas de Folia de Reis no Memorial Zumbi.



A ação marca uma importante atividade desses grupos de cultura popular e manifestação religiosa, que é a criação da Comissão de Jornadas de Folias de Reis de Volta Redonda onde, de forma organizada e com o apoio da SMC, visa dar mais força aos mestres e foliões.



“A Folia de Reis é um patrimônio cultural e nossa cidade sempre apoia essas manifestações. Vamos apresentar neste encontro a criação de um projeto de lei que tornará essa manifestação cultural Patrimônio Imaterial de Volta Redonda. Estamos felizes com a criação da comissão, que conta com 17 grupos da cidade. É importante resgatar essas memórias e nossa gestão quer incentivar cada vez mais as iniciativas populares”, explicou o prefeito Samuca Silva.



A Folia de Reis relembra a visita dos Reis Magos ao menino Jesus logo após o nascimento, levando presentes e orientados pela Estrela de Belém que os guiou até o local do nascimento. Além de apresentar a comissão e seus responsáveis, o Encontro vai divulgar ainda a data do XXII Festival Regional de Folias de Reis, que ocorre tradicionalmente na Ilha São João.



“Esta é uma das festas mais importantes da cultura popular e tem um espaço para o resgate e consolidação da memória e reconstrução da identidade cultural dos grupos de jornadas. Através da comissão criada e de uma lei, poderemos dar mais apoio aos grupos e, principalmente, garantir políticas culturais democráticas às jornadas de Folia de Reis. É uma manifestação religiosa que faz parte do nosso folclore”, disse a secretária de Cultura, Aline Ribeiro.