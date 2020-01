‘Orgulho de Volta’ entrega investimentos de quase R$ 1,5 milhão no bairro Vila Brasília

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através do Programa ‘Orgulho de Volta’ entregou, neste sábado, dia 18, as obras de contenção e estabilização de talude da Viela 11, no bairro Vila Brasília. Os investimentos foram importantes para garantir a segurança das famílias que moram no local.

Além da entrega de hoje, o bairro já recebeu diversas outras melhorias. De acordo com o prefeito Samuca Silva, foram investimentos de quase R$ 1,5 milhão, através do Furban.

“Disseram que essa obra custaria milhões e nós realizamos a contenção com menos de R$ 300 mil. Isso é respeito e compromisso com o dinheiro público. Foram 26 intervenções no Vila Brasília e nós não vamos parar de trazer melhorias para Volta Redonda”, declarou o prefeito.

Segundo o diretor do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), Ronie Oliveira, há muitos anos, as famílias sofriam com a insegurança e possibilidade de deslizamentos.

“Fizemos a execução da contenção, salvamos seis residências e garantimos o acesso das famílias. Além disso, já fizemos diversas outras melhorias no bairro como revitalização de praças e manutenções em servidões. Mesmo num momento de crise, estamos trabalhando e continuamos a investir na nossa cidade”, afirmou Ronie.

Moradores do bairro Vila Brasília receberam investimentos do 'Orgulho de Volta' - Divulgação

"Foi uma obra rápida e bem feita, só tenho a agradecer. A casa da minha filha estava em risco e agora podemos ficar mais tranquilos", agradeceu Cristiano Jovenciano, morador do bairro há 25 anos.

O presidente da associação de moradores do Vila Brasília, Carlos Antônio Souza, ressaltou que o bairro já teve muitas conquistas.

“Quero agradecer os investimentos, nós já temos vitórias aqui para o bairro”, disse.