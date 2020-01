Bairro Fazendinha ganha quadra poliesportiva através do programa ‘Orgulho de Volta’

Volta Redonda - Os moradores do bairro Fazendinha, na região do Vila Brasília, foram beneficiados, na tarde desta segunda-feira, dia 20, pelo programa ‘Orgulho de Volta’, que prevê a entrega de um investimento por dia para a população durante todo ano.



Eles receberam a quadra poliesportiva da Rua Deolindo Miguel totalmente reformada. Além disso, o programa levou serviços para os moradores, com equipes que atenderam a população. Durante a tarde, uma equipe do Na Hora estava no local para cadastrar currículos e divulgar as vagas de emprego disponíveis em Volta Redonda.

No mesmo período, funcionários do programa Escritura Fácil orientavam os moradores que estão em área de posse sobre como regularizar o imóvel. Além disso, professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) fizeram atividades com as crianças do bairro.