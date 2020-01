Volta Redonda - O Voltaço garantiu a segunda vitória consecutiva pela Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, dia 22, no Estádio Raulino de Oliveira.

Com amplo domínio, o Volta Redonda goleou por 4 a 0 a Cabofriense. Pedrinho, Bruno Barra e João Carlos, duas vezes, marcaram os gols da vitória, que deixa o Esquadrão de Aço na liderança do grupo B, com seis pontos ganhos.

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Flamengo, sábado, dia 25, às 18h, no Maracanã.