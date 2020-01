Fundação Beatriz Gama ganha nova casa de acolhimento

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama ganhou uma nova casa de acolhimento. A reforma do espaço foi entregue pelo programa 'Orgulho de Volta' nesta quinta-feira, dia 23.



O investimento vai oferecer acolhimento às crianças e adolescentes assistidos pela FBG. O prefeito Samuca Silva lembrou a importância do serviço realizado na cidade.



“Tenho muito orgulho de entregar esse equipamento que vai modernizar a forma de atender as nossas crianças. É a inserção desses jovens, levando-os para perto do que a cidade tem de disponível. É uma forma dessas crianças e adolescentes se sentirem incluídos na sociedade”, disse Samuca.



Durante o evento, também foi anunciada a descentralização do último grupo de abrigados que residiam na FBG.



“Nós temos mais um acolhimento aqui dentro da FBG, que se chama Renascer, e estamos viabilizando-o, cumprindo todo o papel que estipula o Estatuto da Criança e Adolescente. A FBG vai ser um centro para cuidado de crianças, mas os acolhimentos serão totalmente descentralizados”, afirmou o prefeito Samuca.



Segundo o presidente da Fundação Beatriz Gama, Davi Silva, esse acolhimento descentralizado marca um novo momento, onde modernizando os equipamentos é possível oferecer um atendimento melhor para as crianças.



“Estamos caminhando para que, em casos extremos, se elas tenham que ficar com a gente, que seja por pouco tempo, e logo possam voltar para suas famílias ou para um novo lar”.



Davi explicou ainda que o acolhimento é uma medida extrema e que a FBG realiza vários projetos para evitar que a criança precise.



“Temos o PEA (Programa Educando o Adolescente Assistido), o FBG na Comunidade e, ainda, um projeto em parceria com a Secretaria de Educação, onde a gente leva atividades para as escolas, atendendo cerca de mil crianças e fazendo delas protagonistas na nossa história”, avisou.



A promotora do Ministério Público da Infância, Mariana Zampier, contou que está acompanhando e fiscalizando a FBG, quanto ao acolhimento institucional.



“Fico feliz com essa entrega. A gente precisa ter um olhar diferenciado com essas crianças, que precisam muito da gente. Acho que a colocação de um espaço próximo à comunidade, onde eles terão acesso a toda rede, sem distinção, é um avanço muito grande”, disse.



Quem também esteve presente ao evento foi o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Guilherme da Silva Benedito.



“É muito bom participar desse momento, que é um avanço na política pública da criança e adolescente. Eles devem ser tratados como prioridade absoluta e são eventos como esse que se concretiza essa prioridade. Parabéns ao Governo Municipal por esse importante passo”, finalizou.