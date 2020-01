Aulas de dança de salão gratuitas são realizadas no Memorial Zumbi

Volta Redonda - O Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, está com inscrições abertas para as aulas de dança de salão. As inscrições devem ser feitas no local, no dia e horário das aulas, que são realizadas todas às quintas-feiras, das 17h às 18h.



A atividade é voltada para quem nunca fez aula de dança. É um curso básico, com seis meses de duração, ministrado por equipe de três professores e seis instrutores.



A valorização da cultura afro-brasileira e do artista regional é notada na programação diversa do espaço, que inclui música, dança, debates, palestras, capoeira e outras atividades, sempre de graça para a população.

Já atuam no Memorial Zumbi o coletivo Jongo Di Volta; Capoeira Angola Caroço de Dendê; grupo de dança afro Iyá Mi Dunda; Coletivo P2KP; projeto ao Som dos Atabaques; coletivo Flor de Maio Humanizar; projeto Black Charme Soul Music; e coletivo N'Zinga.



De acordo com o coordenador do Memorial Zumbi, Sid Soares, as inscrições para participar são feitas sempre no dia e hora das aulas.



“Buscamos a ocupação democrática do espaço. Os interessados em desenvolver atividades no local devem apresentar o projeto para a coordenação do memorial para avaliação”, disse Sid.

O Memorial Zumbi fica na Rua 23-A, na Vila Santa Cecília, e o telefone para informações é o (24) 3342-9870.