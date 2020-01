Abertas inscrições para o Recreando nas Férias

Volta Redonda - Já estão abertas as inscrições para o Recreando nas Férias. Os interessados devem procurar um ginásio mais próximo da sua residência das 8h às 11h e das 14h às 17h.



É necessário levar uma foto 3X4, xerox do comprovante de residência e certidão de nascimento ou RG. O preenchimento do cadastro deve ser feito pelo responsável e o prazo termina na quinta-feira, dia 23,



As ações acontecem nos ginásios dos bairros 249, Açude, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, São Geraldo, Siderlândia, Três Poços e Vila Rica/Tiradentes e são destinadas às crianças e adolescentes dos seis aos 12 anos de idade.

Entre as atividades, serão realizados jogos populares, desportivos e intelectivos, além de oficinas de lutas, dança e diversas gincanas.

O projeto será realizado na última semana de janeiro, entre os dias 27 e 31 e as ações serão de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.