Volta Redonda revitaliza raia de malha no Açude

Volta Redonda - O bairro Açude I recebeu nesta quinta-feira, dia 23, mais uma melhoria através do programa “Orgulho de Volta”, que prevê entregar um investimento por dia à população de Volta Redonda.

A raia de malha do local foi revitalizada pelo Fundo Comunitário (Furban), atendendo a demanda dos moradores do local que utilizam o espaço para a prática esportiva e de lazer. Essa foi a segunda entrega do dia pelo programa.

“Esse é um espaço de lazer e de esporte de Volta Redonda. Investimos mais de R$ 50 mil no local, fomentando ainda mais o esporte na cidade”, disse o prefeito Samuca Silva, que completou anunciando uma grande novidade para o bairro Açude .



“Resolvemos um problema histórico de falta de água no bairro e gostaria de anunciar que a prefeitura está garantindo, mesmo com a dificuldade financeira, a construção da primeira fase da rede pluvial do Açude. Dentro de alguns dias, as manilhas já vão chegar ao bairro para começar a melhoria”, ressaltou.



Segundo Josué Borges, diretor do Clube de Malha do Açude, o apoio do poder público foi essencial para incentivar a malha no bairro e na cidade e fomentar o lazer.



“É um sonho realizado, serve muito para a comunidade em geral. Era uma calçada baixa e agora vamos poder praticar o esporte com total segurança. Muito obrigado ao prefeito e quero agradecer o apoio da SMEL à equipe de malha de Volta Redonda que, hoje, é a segunda melhor do Brasil a nível de seleção e de clube. Somos referência e é muito bom contar com o apoio do poder público”, contou.



Segundo a secretária de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, agora o jogo de malha faz parte do Programa Melhor Idade em Movimento, que atende pessoas a partir de 50 anos nos núcleos esportivos de Volta Redonda.



“A pedido do prefeito Samuca, que é um grande incentivador do esporte e lazer da nossa cidade, o jogo de malha agora faz parte do Programa Melhor Idade em Movimento e também vai começar a fazer parte como uma modalidade disputada nos Jogos da Melhor Idade em Movimento”, disse.

Nesta sexta-feira, dia 24, será entregue à população, através do Orgulho de Volta, o Centro de Informações Turísticas, às 11h, na Vila Santa Cecília, que tem como objetivo principal incentivar e investir no turismo da cidade.