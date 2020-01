Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou nesta sexta-feira, dia 24, o Centro de Informações Turísticas. O local que funciona na Rua 25, na Vila Santa Cecília é destinado à promoção e fomento do turismo na cidade e vai servir como uma referência para informações de lazer, gastronomia e hospedagens.



Esse foi mais um investimento do programa ‘Orgulho de Volta’, que visa realizar uma entrega por dia até o final de 2020. O prefeito Samuca Silva contou que esse investimento em turismo já era um desejo bem claro da atual gestão.



“Nós queríamos aproveitar essa grandeza de Volta Redonda como um importante centro para atrair os turistas que estão na região. Temos muitos destinos movimentados ao redor e nossa cidade está no caminho para se tornar um polo turístico”, afirmou.

O prefeito Samuca lembrou ainda que o programa só está sendo possível graças a uma gestão eficiente. Também o morador de Volta Redonda, Carlos Roberto Nunes elogiou a ideia.



“É maravilhoso. Tem que mostrar mesmo para a população o que tem sido feito. Nós sabemos das grandes obras como Rodovia do Contorno, entre outras, mas muitas ações são invisíveis pra nós. Então é ótimo acompanhar e ver no que o governo está trabalhando”, disse Carlos.