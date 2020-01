Hospital Municipal Dr. Munir Rafful bate recorde de atendimentos em Volta Redonda

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful inicia o ano com boas noticias. O comparativo entre 2018 e 2019 da unidade administrada em gestão compartilhada entre a prefeitura de Volta Redonda e a Associação Mahatma Gandhi mostra uma significativa ampliação do serviço prestado à população.

Os números de exames laboratoriais e de imagem saltaram de 304.500 em 2018, para 432.748, ampliação de 42%. Além disso, em 2018 foram realizadas 2.329 cirurgias contra 2.735 em 2019, crescimento de 17%, já o número de atendimentos ambulatoriais passou de 44.128 em 2018 para 46.215, em 2019, ou seja, mais de duas mil pessoas atendidas de um ano para outro.

“Assumimos a gestão com a prefeitura no fim de 2018 e esse primeiro ano foi muito importante para ‘arrumarmos a casa’. Os números mostram que conseguimos avançar, fizemos adequações estruturais para dar mais conforto aos nossos pacientes, funcionários e acompanhantes. Nossos colaboradores são tratados com respeito e os resultados estão aparecendo. Em 2020 vamos crescer mais”, garantiu Caio Souza, diretor administrativo da unidade.

Diretor administrativo da unidade, Caio Souza - Divulgação

Contando com 109 leitos, incluindo CTI, o HMMR oferece atendimento em diversas especialidades, entre elas estão clínica médica, bucomaxilofacial, pediatria e ortopedia. O paciente Dirleno Pedrosa, 47 anos, que está internado na unidade desde dezembro de 2019, elogiou o atendimento realizado no hospital.

“Antes de chegar aqui passei por outros hospitais onde fui bem recebido, mas nada se compara ao atendimento que recebi aqui. Tudo funciona, não vejo ninguém reclamando, é coisa de primeiro mundo”, afirmou.