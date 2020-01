Banco de Alimentos quer ampliar parcerias com empresas em Volta Redonda

Volta Redonda - O Banco de Alimentos de Volta Redonda é um programa municipal de segurança alimentar e que tem como objetivo diminuir o desperdício de alimento no município e colaborar para manutenção de instituições beneficentes que fornecem comida à população carente.



Hoje, o programa conta com sete supermercados parceiros, além da Cooperativa de Produtores de Santa Rita de Cássia, e consegue doar cerca de 15 toneladas de alimentos por mês. A ideia é ampliar o número de empresas parceiras antes de começar as atividades de 2020, no próximo dia 03 de fevereiro.



O prefeito Samuca Silva destacou que o Banco de Alimentos é uma das políticas públicas para promoção da segurança alimentar implantadas no município.



“Reabrimos, com recursos próprios, o Restaurante Popular; 30% dos alimentos servidos na merenda escolar são comprados do produtor familiar; e incentivamos a horta comunitária”, citou, lembrando que Volta Redonda vai implantar o primeiro mercado público de orgânicos do Estado do Rio, que vai funcionar no Aterrado.



A coordenadora municipal de Segurança Alimentar, Cristiane Seabra, explicou que ampliando as empresas parceiras será possível aumentar a quantidade de alimento doado. Ela acrescentou que o supermercado fica isento de qualquer responsabilidade a partir do momento que faz a doação.



“A equipe do banco vai até o local buscar os alimentos e passa a ser responsável pela qualidade do que vai repassar para a população. Os interessados em participar como parceiros do programa podem entrar em contato pelo telefone (24) 3339-9186”, pediu Cristiane.



Os alimentos recolhidos são, na maioria, hortifrutigranjeiros, que não foram vendidos e serão substituídos nos supermercados, além de alguns com pequenas imperfeições que o consumidor deixa na banca.

O banco recebe também uma enorme quantidade de ovos, pois quando ocorre a quebra de uma unidade, toda cartela deve ser descartada. Neste caso, a equipe substitui a embalagem aproveitando os ovos em bom estado.



O processo de seleção, higienização e armazenagem seguem procedimento rigoroso com a supervisão de uma nutricionista. Primeiro é feita a seleção dos alimentos, que são inseridos em solução clorada. Após enxágue com água corrente, são mantidos sob refrigeração.



O Banco de Alimentos, que em 2019 ganhou nova identidade visual, balança de pesagem e máquina seladora, funciona na Rua Pitágoras, s/nº, no Retiro, e faz doações no Consea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar). Voluntários das instituições fazem retirada semanal na sede do banco.