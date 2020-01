Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente é inaugurado em Volta Redonda

Volta Redonda - O programa ‘Orgulho de Volta’ da Prefeitura de Volta Redonda inaugurou nesta segunda-feira, dia 27, o Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente (CAT-CA). A implantação do espaço cumpre lei que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



O local, que fica na Praça Namem Cury, na Vila Mury, vai oferecer dois serviços principais, a Escuta Especializada, realizada por uma equipe composta por psicólogos e assistentes sociais da Secretaria Municipal de Saúde; e o Depoimento Especial, atendimento a cargo dos peritos da DEAM (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) e 93° DP (Delegacia de Polícia).



Segundo o prefeito Samuca Silva, é muito bom ver as leis sendo aplicadas através de uma gestão pública bem feita.



“Não é só aqui, na criação desse equipamento, que esse governo cumpre as leis. Criamos vários conselhos municipais, estimulamos a participação popular, criamos o Fiscaliza VR, ganhamos prêmios de transparência da Controladoria Geral da União. Não temos nada para esconder. Esse é o maior legado da gestão, transparência e respeito às leis”, afirmou o prefeito.

Local vai oferecer dois serviços principais, a Escuta Especializada e o Depoimento Especial - Divulgação



“Estamos na região central da cidade e ainda próximo do Risp (Região Integrada de segurança Pública). Todos os funcionários são concursados e passaram por capacitação específica com o Ministério Público para garantir o melhor atendimento para nossos assistidos”, informou Alfredo.



Segundo a promotora do Ministério Público da Infância, Mariana Zampier, que participou da cerimônia, exaltou o respeito a legislação de proteção de crianças e adolescentes.



“Fico muito feliz, porque quase um ano atrás eu disse que a gente precisava ter no município um equipamento próprio para ouvir a criança e adolescente vítima de violência. Na mesma hora ele (Samuca) disse que ia fazer. É uma satisfação ver que realmente foi feito”, afirmou.



"Já fui do conselho tutelar, então esses investimentos que tendem a melhorar a vida de crianças e adolescentes são muito importantes. A implantação desse centro aqui vai ser referência”, disse.



Durante o evento também foram oferecidos à população vários serviços como aferição de pressão, conscientização sobre a Dengue, cadastro de currículo, plantio de mudas, conscientização ambiental, brinquedoteca e muitos outros.