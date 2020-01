Prefeitura de Volta Redonda entrega reforma da praça no bairro São João

Volta Redonda - Os moradores do bairro São João receberam, nesta terça-feira, dia 28, a reforma da Praça Vereador Nei Alves do Vale. A obra foi entregue pelo prefeito Samuca Silva e faz parte do programa “Orgulho de Volta”.



“Eu tenho um carinho todo especial pelo bairro São João, que faz parte da vida. Vivemos uma crise nacional e fazemos um trabalho de gestão, organizando as contas nesses três anos e, agora, começam aparecer os resultados. Esse é o reflexo dessas ações do trabalho diário e vamos avançar e entregar diversas melhorias para a população de Volta Redonda”, disse o prefeito Samuca Silva.



A praça foi recapeada, ganhou uma nova calçada e pintura. Além disso, foram colocados novos bancos e cadeiras e brinquedos como gangorra e balanço para as crianças. O secretário de Infraestrutura, Toninho Orestes, destacou que, mesmo com a grande demanda da secretaria, o trabalho de manutenção da cidade está sendo realizado.



“Essa obra foi realizada pela nossa equipe e quero agradecer a todos que realizam o trabalho com muito carinho. Estamos buscando recursos e alternativas e nossa secretaria vem se dedicando para realizar um bom trabalho. É um orgulho muito grande estar aqui”, falou.

Para a moradora do bairro Cristina Santos Corrêa, a praça ficou linda e isso será muito bem cuidado pelos moradores.



“Esse local é muito família e, aos domingos, fica cheio de crianças, que é a nova geração desse bairro. Achei que ficou linda a reforma, nós moradores também temos o compromisso de cuidar desse espaço coletivo”, disse.



A presidente da Federação das Associações de Moradores (FAM), Fátima Martins, parabenizou o poder público pelo trabalho que vem realizando em Volta Redonda.



“Foi uma mudança enorme feita na praça. Queríamos agradecer ao governo pela melhoria no local, que é de lazer da população. Não é fácil realizar essas ações pela grandeza de Volta Redonda. A cidade tem ficado mais bonita com essa atuação, por isso, quero agradecer o governo municipal pelo empenho e comprometimento com o crescimento de Volta Redonda”, declarou.