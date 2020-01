Volta Redonda recebe diversas melhorias na Avenida Beira Rio

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Infraestrutura (SMI) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), está realizando diversas melhorias na Avenida Beira Rio, uma das principais vias da cidade.



O local já recebeu a recuperação das calçadas, poda de árvores, a troca de iluminação, principalmente no trecho onde ocorreu um desabamento no dia 31 de dezembro. Além disso, toda a ciclovia foi pintada pela equipe da SMI. Já o Saae está realizando intervenções, como reparos em muros e calçadas, em todo o local.



“Estamos investido em todas as principais vias da cidade, dando mais segurança aos usuários e avançando na infraestrutura desses locais que recebem um grande fluxo de pessoas. No último fim de semana assinei a ordem de serviço para a recomposição asfáltica de várias vias do bairro Retiro, incluindo a Beira Rio”, afirmou o prefeito Samuca Silva.



Além da manutenção imediata, a Beira Rio também será beneficiada com o investimento de R$ 2 milhões em recomposição do asfalto das vias do bairro Retiro. As obras começam nesta quarta-feira, dia 29, pela Avenida Jaraguá, e são oriundas do programa ‘Orgulho de Volta’, que vai alcançar um total de R$ 20 milhões investidos em asfalto em toda a cidade de Volta Redonda.



Cabe informar aos motoristas que utilizam essas vias que, com o início das obras na Avenida Jaraguá, o trecho entre a Avenida Retiro e a Beira Rio funcionará em mão única, sentido Beira Rio. A rota alternativa é pela Avenida Laranjeiras.