'Cidades Inteligentes’ será tema de debate em Volta Redonda

Volta Redonda - O Workshop Soluções para Smart Cities será realizado pela Prefeitura de Volta Redonda nesta quinta-feira, dia 30, entre 13h30 às 17h30, no Auditório da PMVR. O evento pioneiro faz de Volta Redonda um município fomentador de conhecimento em tecnologia e inovação para os setores público e privado.



O objetivo do encontro é apresentar projetos de tecnologia, já implantados ou em desenvolvimento, para as cidades nas áreas de saúde, infraestrutura, mobilidade, segurança ou educação. Os palestrantes são da iniciativa privada e gestão pública.



O especialista da multinacional de tecnologia IBM, Antonio Navarro, vai falar sobre “Inteligência Artificial e Cidades Inteligentes usando a tecnologia IBM”; e o consultor em Novas Tecnologias e HPC (High Performance Computing) – Computação de Alto Desempenho, Marcos Pitanga, vai abordar a IoT (Internet of Things), a Internet das Coisas.



A gestão pública será representada pelo vice-presidente da IplanRio, Júlio Urdangarian, e o assessor de TI da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro, Leon Ayres, que vão apresentar o projeto de Prontuário Eletrônico Carioca da Prefeitura do Rio de Janeiro.



O público alvo é formado por coordenadores de TI (Tecnologia da Informação), coordenadores da área da Saúde e demais gestores públicos. Representantes de municípios da região – Barra Mansa, Piraí, Barra do Piraí, Pinheiral, Porto Real, Rio Claro, Valença, Vassouras, Resende e Itatiaia – foram convidados. Além de membros do Programa Líder do Sebrae, eixo tecnologia.

O evento é gratuito e a inscrição pode ser realizada pelo e-mail epdvr@epdvr.com.br.