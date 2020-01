Rodada de Oportunidades em Volta Redonda atrai empresários da região

Volta Redonda - Para fomentar ainda mais o crescimento da cidade, a Prefeitura de Volta Redonda realizou a Rodada de Oportunidades, nesta sexta-feira, dia 31, no Hotel Bela Vista.



O evento, que tem apoio do Sebrae, busca parcerias público-privadas e atraiu cerca de 120 empresários da região, apresentando todas as áreas da administração pública onde as empresas poderão atuar.



O prefeito Samuca Silva apresentou os resultados alcançados entre 2017 e 2019, que transformaram Volta Redonda na cidade mais empreendedora do Brasil, alcançando premiação nacional.



As ações também fizeram com que mais de 3.590 postos de trabalhos fossem abertos até 2019, representando 24,48% dos empregos abertos em todo o estado do Rio de Janeiro.



“Em 2017, a cidade teve um crescimento em 12 meses de 8,98%, muito maior que nos últimos seis anos. Volta Redonda é uma cidade de muitas oportunidades para fazer negócios”, frisou o prefeito.



Samuca citou os diversos setores da administração pública onde há oportunidades para as parcerias, ampliando o ambiente de negócios nas áreas de lazer, esporte, cultura, infraestrutura, meio ambiente.



Além de nove secretarias municipais presentes ao evento para compor as mesas de negócios e oportunidades, a prefeitura levou a mesa de compras, onde os participantes foram informados de todas as compras por licitações (pregão eletrônico) que serão feitas para a administração municipal durante o ano de 2020.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, comentou a importância da Rodada de Oportunidades.



“É um evento que aproxima o poder público da iniciativa privada, demonstrando que através desta parceria, estamos gerando oportunidade das empresas investirem no crescimento cada vez maior da cidade. A Rodada de Oportunidade torna possível este ambiente de negócios”.



O secretário Extraordinário de Projetos Especiais, Joselito Magalhães, comentou o evento.



“É mais uma etapa do Programa Orgulho de Volta, mostrando que a gestão pública e a privada buscam, juntos, a eficiência para atender melhor a população através do serviço público”.



A coordenadora regional do Sebrae, Paola Temnchini, destacou a importância de apoiar a Roda de Oportunidades realizada pela prefeitura.



“Essas ações apoiadas pelo Sebrae dão um suporte ao crescimento de um novo mercado para os empreendedores e produzem novas oportunidades para que possamos ajudar ao desenvolvimento local”, disse a coordenadora.



Empresários também elogiaram a iniciativa da parceria público-privada, como Pedro Alexandre Pereira, sócio do Grupo Pares.



“É uma oportunidade para o empresariado conhecer um pouco de cada secretaria de Volta Redonda e introduzir uma parceria que vá beneficiar a cidade. Algo nunca realizado até hoje”, explicou Pedro Alexandre.



Luiz Carlos, que atua na área de alimentação, compareceu para renovar a parceria.



“Eu tinha apenas quatro funcionários e, hoje, já estou com 15 funcionários trabalhando. Nós fizemos diversas melhorias na Praça Pandiá Calógeras, na Sessenta, que atende também ao cadeirante com acessibilidade. O Samuca está de parabéns pelo acerto da iniciativa. Por isto, o auditório está cheio”, frisou.