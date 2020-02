‘Recreando nas Férias’ encerra com atividades no Parque Aquático

Volta Redonda - O projeto “Recreando nas Férias”, realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, encerrou as atividades com um dia de piscina no Parque Aquático Municipal.

Todas as 500 crianças atendidas pelo projeto durante essa semana em nove Ginásios Poliesportivos ganharam um convite especial para ir à Ilha São João, neste domingo, dia 02, acompanhadas de um responsável.



“Manter as atividades nos ginásios durante as férias é uma estratégia para garantir esporte e lazer para as crianças, próximo de casa, evitando que elas tenham que se deslocar para um ponto central”, falou o prefeito.



Eduarda Lima, moradora do Santa Cruz, levou o filho Yago, de sete anos, e o cunhado João Gabriel, de 11. Os dois meninos participaram do “Recreando Férias” no ginásio do bairro e elegeram o futebol como atividade preferia.

“Mas passar o dia aqui na piscina, no último fim de semana de férias, está sendo muito bom”, disse João Gabriel.

Projeto "Recreando nas Férias" encerrou as atividades com um dia de piscina no Parque Aquático Municipal - Divulgação

Alícia, de cinco anos, fez as atividades de férias no Siderlândia e foi pela primeira vez ao Parque Aquático. Ela estava com os pais Felipe e Cristiane Borato e destacou o baile de Carnaval realizado no ginásio como preferência das férias. “Mas hoje, estou aproveitando muito a piscina”, comentou.



“Após uma semana muito especial para as crianças e adolescentes preparada pela nossa equipe, decidimos fechar com chave de ouro a programação do ‘Recreando nas Férias’. O Parque Aquático é um ótimo lugar para as crianças se divertirem com segurança”, disse a secretaria de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares.