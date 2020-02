Voltaço vence a Portuguesa e assume liderança do grupo

Volta Redonda - Em partida válida pela 5ª rodada da Taça Guanabara, o Voltaço recebeu a Portuguesa, na noite dessa segunda-feira, dia 03, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Com um gol de João Carlos e um gol de bicicleta de Bruno Barra, o Volta Redonda venceu a Portuguesa por 2 a 0. O Tricolor de Aço com a vitória chega aos 12 pontos, alcançando a liderança do Grupo B.

Na próxima rodada da competição, o Volta Redonda vai enfrentar o Boavista, no Estádio Elcyr Resende. A partida será disputada no sábado, dia 8, às 18h.

O jogo

Os visitantes foram os primeiros no ataque, com Romarinho, que parou em Douglas Borges. A resposta tricolor veio com Pedrinho, que bateu da entrada da área e a bola saiu com muito perigo.

Após a parada técnica, o Voltaço teve a sua melhor chance. A defesa adversária cortou errado e a bola sobrou para João Carlos, que bateu para o gol, mas a zagueiro adversário se recuperou no lance e conseguiu desviar e evitar o gol. Minutos depois, os visitantes assustaram mais uma vez, com Adriano, mas novamente pararam em Douglas Borges.

Na volta do intervalo, o Esquadrão de Aço começou a todo vapor. No primeiro minuto, o ataque tricolor fez uma boa triangulação no ataque, João Carlos ajeitou para Marcelo, que bateu para grande defesa do goleiro adversário.

A pressão tricolor continuou e o gol saiu aos nove minutos. Bernardo recebeu na área, driblou o marcador e foi derrubado. Pênalti que João Carlos bateu com tranquilidade para abrir o placar e marcar o seu quinto gol no Estadual.

Além da vantagem no placar, o Voltaço ficou com um a mais em campo também, porque o zagueiro Marcão foi expulso no lance do pênalti. Com o domínio do Volta Redonda, o segundo gol não demorou a sair e veio em grande estilo. Após um rebote do goleiro adversário, Bruno Barra, de bicicleta, decretou a vitória tricolor no Raulino de Oliveira.