Prefeitura abre chamamento público para empresas interessadas em parcerias para o projeto 'Rua de Compras 2020'

Volta Redonda - Volta Redonda está com chamamento público aberto para empresas interessadas em patrocinar o ‘Rua de Compras 2020’. Os interessados devem entregar o pedido de credenciamento e a documentação, disponíveis no edital, na Central Geral de Compras, que fica no prédio da Prefeitura.



O credenciamento segue até 20 de março e o edital está disponível no site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br. O prefeito Samuca Silva explicou que o ‘Rua de Compras’ é um projeto que se consolidou como tradicional no município e já serviu como referência para cidades vizinhas.



“O evento tem muito potencial econômico, turístico e cultural. Além de promover o crescimento da cidade, que é o nosso objetivo. Estamos comprometidos em gerar empregos e aumentar a renda de muitos empreendedores que participam desta ação”, disse Samuca.



O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, falou sobre a importância da parceria público-privada para o município.



“Parcerias com a iniciativa privada oportunizam a realização de vários projetos e eventos que não seriam viáveis. E são positivas para ambas as partes”, comentou.



A participação de empresas privadas no evento vai permitir redução de custos da Prefeitura Municipal e os empresários têm oportunidade de vincular sua marca a um evento conceituado na região. Toda a documentação necessária para o credenciamento está disponível no edital.



Em contrapartida do patrocínio, as empresas poderão ter anúncios em outdoors da cidade, divulgação nas redes sociais e outros materiais produzidos para o evento, uma tenda para divulgação da marca e exploração comercial no dia do evento, entre outras vantagens que podem ser conferidas no edital.



Sobre o ‘Rua de Compras 2020’



O ‘Rua de Compras’ começou em 2017 e já foram realizadas 14 edições do projeto, seis em 2017, três em 2018 e cinco em 2019, atingindo mais de 600.000 pessoas. Esse ano, o evento será realizado nos principais centros comerciais do município, sendo eles: Vila Santa Cecília, Amaral Peixoto, Retiro, Aterrado e Santo Agostinho.



Os locais já estão definidos e a ação será no primeiro sábado ou domingo após o quinto dia útil dos meses comemorativos. Confira a programação:



– Maio (mês das mães) – Santo Agostinho

– Junho (mês dos namorados) – Aterrado

– Julho (festa julina) – Amaral Peixoto

– Agosto (mês dos pais) – Vila Santa Cecília

– Outubro (mês das crianças) – Retiro