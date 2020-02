Rodada de Oportunidades terá segunda edição em Volta Redonda

Volta Redonda - A Rodada de Oportunidades promovida pela Prefeitura de Volta Redonda no Hotel Bela Vista, na última sexta-feira, dia 31, abriu possibilidades para que 133 empresas conhecessem chances de publicidade nos mobiliários urbanos e concessões de espaços públicos.



As empresas participantes identificaram mais de 60 oportunidades de negócio, que estão sendo desenvolvidas. Com isso, a prefeitura já decidiu fazer uma segunda edição do evento, com data e local ainda a serem definidos.



Onze secretarias municipais participaram do evento, que foi idealizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) em parceria com o Sebrae. O prefeito Samuca Silva destacou as potencialidades que levaram a cidade a ter sucesso com o evento.



“Volta Redonda é bem localizada e tem um poder de desenvolvimento muito grande e, neste evento, diversas secretarias puderam apresentar suas ações que podem ser potencializadas através de parcerias. O resultado do evento foi de grande importância e em breve vamos colher os frutos destes investimentos no desenvolvimento, atraindo novas empresas e assim gerando empregos e aumentando a arrecadação”, explicou o prefeito.



Foram apresentados no evento os resultados alcançados entre 2017 e 2019, que transformaram Volta Redonda na cidade mais empreendedora do Brasil. Os participantes da ‘Rodada de Oportunidades’ contaram também com informações sobre as compras por licitações (pregão eletrônico) que serão feitas para a administração municipal durante o ano de 2020.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, comentou a importância da Rodada de Oportunidades.



“É um evento que aproxima o poder público da iniciativa privada, demonstrando que, através desta parceria, estamos gerando oportunidade das empresas investirem no crescimento da cidade. A Rodada de Oportunidades torna possível este ambiente de negócios”, contou.