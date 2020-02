Guarda Municipal de Volta Redonda faz capacitação sobre crimes de abuso de autoridade

Volta Redonda - Todos os guardas municipais de Volta Redonda participaram de capacitação sobre a Lei 13.869/2019, já em vigor, que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público.



A nova diretriz abrange qualquer servidor público, mas exige mais atenção dos agentes de segurança pública. As instruções, na sede da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), começaram na última segunda-feira, dia 03, e encerraram nesta quinta-feira, dia 06.



A capacitação foi ministrada pelo corregedor da guarda, inspetor Valdo Gomes Rocha que citou um exemplo de abuso de autoridade: entrar, sem o consentimento do ocupante, em imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei.



“Esse tema é importantíssimo, tendo em vista que a Guarda Municipal, dentro da sua competência específica prevista na Lei Federal 13.022/2014 (Estatuto das Guardas Municipais), atua na segurança pública pautada na legalidade”, lembrou o inspetor.



O inspetor Valdo Gomes Rocha ainda ressaltou que a nova lei vem para evitar que um agente público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.