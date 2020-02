Volta Redonda sedia encontro de Secretários de Meio Ambiente do Médio Paraíba

Volta Redonda - Com o objetivo de construir caminhos para a melhoria da gestão ambiental regional e enfatizar o compromisso de maneira prioritária com a questão do saneamento ambiental, os secretários de Meio Ambiente dos municípios do Médio Paraíba do Sul estiveram reunidos no I Encontro Regional dos Secretários, realizado em Volta Redonda, na tarde desta sexta-feira, dia 07.



Na ocasião, o secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Mauricio Ruiz, destacou a necessidade de buscar mais recursos junto aos governos do Estado e Federal para desenvolver o Plano Municipal de Saneamento, que todos os municípios construíram, mas não têm como aplicá-los na prática, sem os recursos necessários.



“Visando esclarecer e motivar um debate mais profundo no âmbito da sociedade cabe esclarecer que todos os municípios detêm Planos Municipais de Saneamento, conforme determina a Lei, mas que, para sua plena implantação é necessária a participação de outros órgãos de diferentes esferas que viabilizem recursos financeiros, em especial nesse momento de fragilidade econômica em que passa o nosso país”, disse o secretário.



Maurício Ruiz, que também é presidente da Anamma (Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente do Estado) destacou ainda a posição dos municípios por recursos.



“Ao mesmo tempo, ainda que avanços sejam necessários na abrangência da rede de saneamento dos municípios, é vital reforçar que não há como relacionar o déficit de esgotamento sanitário nos municípios do Médio Paraíba do Sul com a dificuldade que atualmente passa o sistema de abastecimento de água da população da capital, declarou.

O secretário ainda disse que como parte integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, as secretarias municipais de Meio Ambiente se colocam a disposição dos demais órgãos no sentido de construir e aperfeiçoar políticas públicas que tornem possível a ampliação de recursos financeiros aos municípios, bem como a melhoria da eficiência dos Comitês de Bacia Hidrográfica.



Estavam representados os municípios de Barra Mansa, Resende, Piraí, Barra do Pirai, Rio das Flores, Porto Real, Quatis, Valença, Itatiaia e Pinheiral. O fórum regional contou com a participação do representante da Secretaria Estadual do Ambiente, Edson Falcão, e do diretor de Segurança Hídrica e Qualidade do Governo do Estado, Hélio Vanderlei, que defenderam uma maior aproximação com os municípios do Médio Paraíba.



“Muito importante esse diálogo entre as secretarias e o estado, visando uma maior articulação com todos os municípios na construção de políticas públicas ambientais”, frisou Edson Falcão.

Luiz Antonio Braga e Mário Amaro, secretários municipais de Meio Ambiente de Barra do Piraí e Piraí, respectivamente, também defenderam o fortalecimento desta aproximação.



“As reuniões devem acontecer periodicamente para uma agenda de prioridades e troca de experiência entre os municípios com a organização da Anamma, buscando uma maior integração”, disse Amaro.



Na opinião de Luiz Antonio é necessário envolver a população nas soluções para problemas ambientais.



“A política pública para o meio ambiente, com certeza, envolve também a população, as indústrias, as redes de ensino. O poder público desencadeia o processo, mas necessita de uma participação de todos para um serviço público de melhor qualidade”, concluiu.