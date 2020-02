‘Orgulho de Volta’ promove melhorias no bairro Santo Agostinho

Volta Redonda - O programa 'Orgulho de Volta' anunciou nesta segunda-feira, dia 10, o início das obras de revitalização da Praça Roberto Pinho Soares, no Santo Agostinho/Volta Grande.



No local será feita a troca do piso, pintura, recuperação dos brinquedos e do alambrado e plantio de mudas. A previsão é que a obra seja concluída em 90 dias. Samuca Silva lembrou as ações já realizadas no bairro e fez um grande anúncio para os moradores.



“Hoje é o início dessa obra que vai revitalizar todo o espaço. O novo acesso ao bairro Santo Agostinho também deve ser iniciado em breve, entre tantas outras melhorias para os moradores”, afirmou.



Outra notícia dada pelo prefeito foi a ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro.



“Já estamos escolhendo o local e a UPA será totalmente modernizada para atender toda comunidade”.



O diretor do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), Ronie Oliveira, agradeceu o empenho da equipe e afirmou que a obra será realizada em conjunto.



“Aqui, como em toda cidade, o Furban investiu em contenção e melhorias nas servidões, além do programa Escritura Fácil que já está em fase avançada no bairro”, informou.



Marcelo Alexandre é morador do Santo Agostinho há mais de 30 anos e contou que a praça é uma área importante de lazer para a população.



“É uma obra importante que já foi prometida e não foi feita. Agora a gente tem esperança. É um lugar especial para os moradores”, contou.