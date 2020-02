Radares de trecho municipalizado da BR-393 são retirados em Volta Redonda

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda consultou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e fez a retirada de quatro radares do trecho urbano municipalizado da BR-393 durante o último fim de semana.



O trecho da rodovia, que vai do bairro Santa Inês, divisa de Volta Redonda com Barra Mansa, até o bairro Jardim Amália I, passou para administração municipal em janeiro de 2019.



Os equipamentos de radar ficavam na entrada do bairro 249; na Morada da Granja, já na divisa com Barra Mansa; e no Jardim Amália. O prefeito Samuca lembrou que a cidade assumiu, há pouco mais de um ano, o trecho urbano da rodovia após negociação com o Ministério dos Transportes, em Brasília.



“Fui diversas vezes ao ministério para conversar e o resultado foi muito positivo para a mobilidade urbana do município”, disse o prefeito, lembrando que o sucesso da negociação está ligado à inauguração da Rodovia do Contorno, que tirou cerca de nove mil veículos que trafegavam diariamente por dentro da cidade.



Além de melhorar a mobilidade urbana, com a prefeitura assumindo a administração deste perímetro, foram criadas novas vagas de estacionamento e ainda será possível pensar na implantação de ciclovias neste trecho.