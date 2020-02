Inscrições para projeto ‘Novo Horizonte’ estão abertas em Volta Redonda

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, através da Fundação Beatriz Gama (FBG), está com inscrições abertas para o projeto ‘Novo Horizonte’, que acontece no contra turno das aulas e ocupa o tempo dos estudantes de 7 a 15 anos com atividades pedagógicas, esportivas e culturais.



Ao todo são disponibilizadas 100 vagas, sendo 60 para o turno da tarde e 40 para a manhã. O prefeito Samuca Silva lembrou o importante serviço social prestado pela Fundação.



“A FBG faz um trabalho de cuidado com as nossas crianças. São vários projetos e capacitações. Tudo pensado para ajudar na construção de um futuro melhor”, declarou.



Para fazer a inscrição, basta ir até a FBG levando certidão de nascimento do aluno, uma foto 3x4, e o comprovante de escolaridade e de residência. Além da identidade e CPF do responsável.

As inscrições seguem até dia 2 de março e as aulas começam dia 10. O presidente da Fundação Beatriz Gama, Davi Silva, contou que o projeto marca a nova fase da FBG, que é cuidar das crianças fora dos abrigos.



“Esse projeto é para que a gente faça uma prevenção aos nossos acolhimentos. O ‘Novo Horizonte’ é a oportunidade de ter uma relação com as crianças e com as famílias, vendo de perto as necessidades”, afirmou.



Vale lembrar que a FBG disponibiliza um veículo para buscar as crianças nas comunidades no entorno da Fundação, como Vila Brasília, Belo Horizonte, Fazendinha, Morada do Campo e Retiro.